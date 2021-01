Leicester, Maddison: «Le altre squadre non hanno il nostro spirito e la nostra unità»

James Maddison ha parlato delle caratteristiche che differenziano il Leicester dalle altre squadre

Con la vittoria contro il Chelsea, il Leicester è momentaneamente primo in classifica in Premier League in attesa che giochino le altre squadre. In una intervista a Sky Sports, il talento delle Foxes James Maddison ha rivelato quali sono le caratteristiche che differenziano il Leicester dagli altri club.

«Se vogliamo rimanere lassù in classifica dobbiamo lavorare e basta. Ci sono squadre che spendono tanti soldi e possono comprare tanti calciatori, ma non hanno la nostra unità, il nostro spirito di squadra e di sacrificio. Siamo in vetta alla classifica ma solo perché non stiamo pensando di esserlo. Questa è la verità e come dico sempre, so che può sembrare banale, ma la prossima partita è quella più importante. Noi siamo lassù non per fortuna e il resto sono chiacchiere. Se vogliamo restarci dobbiamo continuare a lavorare».