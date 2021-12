Leicester, Rodgers: «Napoli grande squadra, ma giocando come sappiamo possiamo vincere»

Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli

In conferenza stampa, il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha analizzato la partita di domani con il Napoli.

TIELEMANS – «Abbiamo problemi con alcuni giocatori, ma Tielemans si è allenato e quindi è disponibile. In sette però non sono venuti con noi».

INFORTUNATI – «Situazione improvvisa. Ci sono più casi, viaggiamo all’estero e dobbiamo rispettare le regole. Domani si vedrà chi non è disponibile, ora penso alla gara. Alla partita successiva penseremo dopo. Non abbiamo tutti i calciatori in forma, ma pensiamo gara per gara».

DESTINO NELLE LORO MANI – «E’ una cosa buona, c’è fiducia. Potremmo vincere e finire il girone in testa, ma sappiamo di avere contro un avversario che sta facendo molto bene anche in campionato. Le nostre ultime prestazioni non sono state delle migliori, ma ci sono stati anche aspetti positivi. Dobbiamo pensare a migliorare e dare il nostro massimo».

FIDUCIA NEI GIOCATORI DISPONIBILI – «Sì, abbiamo provato alcune cose. Ci sono alcuni calciatori che non si sentivano bene, ma abbiamo preferito non correre rischi e lasciarli a casa, visto il momento storico che viviamo».

SUPERARE IL GIRONE – «Il gruppo è complicato, il Napoli ha grande esperienza e grande storia. Al momento ha anche un grande allenatore che sta lavorando bene. Ma se giochiamo ai nostri livelli abbiamo buone possibilità di vincere».