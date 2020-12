Leonardo: «Barcellona? Per arrivare in fondo devi battere chiunque»

Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint Germain, ha commentato il sorteggio degli ottavi di Champions League. Le sue parole

«Abbiamo giocato diverse volte contro il Barcellona negli ultimi anni. Cosa possiamo fare? Ha una grande tradizione, non sarà facile affrontarlo agli ottavi, ma in Champions League prima o poi devi giocare con tutti. Per arrivare fino in fondo, quando hai obiettivi ambiziosi, devi battere squadre di quel calibro»