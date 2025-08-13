Leoni Liverpool, affare chiuso con gli inglesi: il talento del Parma vola in Premier League

Leoni Liverpool, il difensore classe 2006 lascia subito la Serie A per vestire la maglia dei Reds: cifre e retroscena dell’operazione

Giovanni Leoni è pronto a iniziare una nuova avventura in Inghilterra: il Liverpool ha trovato l’accordo con il Parma per il trasferimento del giovane centrale italiano, considerato uno dei prospetti difensivi più promettenti del panorama europeo.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’intesa prevede una cessione a titolo definitivo per circa 35 milioni di euro, bonus compresi, con una clausola sulla futura rivendita a favore del club emiliano. Fin dall’inizio, i Reds avevano escluso l’ipotesi del prestito, puntando a inserire subito il giocatore nel progetto tecnico del nuovo allenatore Arne Slot.

Reduce da una stagione positiva in Serie A, Leoni non ha avuto dubbi sulla scelta: il Liverpool era la destinazione che desiderava, convinto che la Premier League potesse rappresentare il contesto ideale per crescere e misurarsi con un livello di competitività altissimo.

Per il Parma, la vendita rappresenta un’operazione di rilievo anche sul piano finanziario, con risorse da reinvestire sul mercato. Per il Liverpool, invece, l’acquisto rientra in una strategia di ringiovanimento e potenziamento della retroguardia, guardando già alle prossime stagioni.

Il difensore classe 2006, in passato seguito anche da Juventus, Milan, Inter e Tottenham, sarà subito a disposizione della squadra e potrà confrontarsi immediatamente con il calcio inglese.

Con questa mossa, il Liverpool conferma la volontà di investire su giovani di grande prospettiva, puntando su un profilo che potrebbe diventare una colonna portante della difesa nel futuro prossimo.