L’Equipe svela: Inzaghi e Milinkovic-Savic nel mirino del Psg

Secondo quanto riportato dall’autorevole quotidiano francese, il Paris Saint Germain sarebbe interessato a Inzaghi e Milinkovic-Savic

La strepitosa stagione della Lazio sta attirando le attenzioni dei top club europei sui gioielli biancocelesti. Secondo quanto riporta l’Equipe, il Paris Saint Germain avrebbe messo gli occhi su Simone Inzaghi e Sergej Milinkovic-Savic.

La storia tra Tuchel e i parigini sembra destinata a terminare e Leonardo vorrebbe come successore proprio il tecnico biancoceleste. Lotito non sembra intenzionato a lasciar partite il suo allenatore, ma se la corte del PSG dovesse farsi concreta, allora il compito del presidente della Lazio sarà sempre più difficile. In più Leonardo vorrebbe portare sotto la Tour Eiffel anche Milinkovic-Savic, suo vecchio pupillo già ai tempi del Milan.