Lewandowski shock: «Mi chiedevo questa cosa considerando i soldi di Barcellona e quell'accordo» - Calcio News 24

Lewandowski rivela una cosa molto importante e nel mezzo c’è un retroscena sul centravanti del Barcellona

Robert Lewandowski è tornato a parlare di uno degli episodi più discussi della sua esperienza al Barcellona, chiarendo il contesto legato alle voci su un presunto bonus concordato con il Bayern Monaco. Il centravanti polacco lo ha fatto nel corso di un’intervista concessa al giornalista Bogdan Rymanowski, sul suo canale YouTube, affrontando l’argomento con toni pacati ma sinceri.

Lewandowski ha spiegato come la situazione economica del club catalano fosse estremamente delicata in quel periodo. «Ci sono alcune cose di cui preferisco non parlare», ha dichiarato, sottolineando però il massimo rispetto nei confronti del Barcellona e di tutte le persone che vi lavorano. L’attaccante ha ammesso di essere sempre stato consapevole delle difficoltà finanziarie del club, un fattore che incideva su ogni decisione presa dalla dirigenza. Il tema centrale, ha confermato, ruotava attorno a un bonus legato alle sue prestazioni realizzative, una clausola che in quel momento assumeva un peso economico significativo.

Nel racconto di Lewandowski, emerge chiaramente come il Barça fosse costretto a valutare ogni singolo euro. «Non era una cosa da poco», ha precisato, lasciando intendere quanto fosse complesso l’equilibrio tra obiettivi sportivi e sostenibilità finanziaria. Nonostante ciò, il bomber polacco ha ribadito che la situazione non ha mai compromesso il suo approccio professionale.

«Per me non è cambiato nulla», ha aggiunto Lewandowski, pur ammettendo di aver avuto qualche dubbio personale: una riflessione interna comprensibile per un attaccante abituato a vivere per il gol. Tuttavia, in campo ha sempre mantenuto la stessa mentalità competitiva, cercando di dare il massimo per la squadra.

Le sue parole restituiscono l’immagine di un leader maturo e concentrato, capace di muoversi con equilibrio anche in un contesto complesso come quello vissuto dal Barcellona. Lewandowski, ancora una volta, ha dimostrato di saper distinguere le dinamiche extracampo dal lavoro quotidiano sul rettangolo verde.

