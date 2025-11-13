Lewandowski e quel passaggio al Milan che stuzzica la fantasia dei tifosi rossoneri. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Lewandowski vicino al passaggio al Milan? Una punta fondamentale dopo l’addio di Giroud

La questione del centravanti in casa Milan è tornata prepotentemente al centro del dibattito, specialmente dopo l’addio di Olivier Giroud. Sebbene un’operazione per Robert Lewandowski a gennaio sia considerata impossibile, i numeri impietosi degli attaccanti succeduti al francese alimentano la necessità rossonera di trovare un “super bomber” per la prossima estate, anche se attempato.

Ecco l’analisi di Tuttosport Un investimento non fruttuoso: oltre 100 milioni per 21 gol Nelle ultime sessioni di mercato, il Milan ha investito ingenti somme per cercare la punta ideale, senza successo. L’ultimo attaccante a performare con costanza è stato proprio Giroud, con 49 gol in 132 partite (uno ogni 2.7 gare). Dopo di lui, è iniziata una vera e propria caccia, tra scommesse a parametro zero rivelatesi costose come Divock Origi (2 gol in 36 partite), tentativi di rilancio come Luka Jovic (13 gol in 47 partite) e prestiti come Tammy Abraham (10 gol in 44 partite).Ma il capitolo più “succoso” riguarda gli attaccanti acquistati per ricoprire il ruolo di numero nove: per Noah Okafor, Alvaro Morata, Santiago Gimenez e Christopher Nkunku, dalle casse rossonere sono fuoriusciti oltre 100 milioni di euro in cartellini.

Il loro bilancio totale è di appena 21 gol in 111 gare complessivamente giocate, ovvero uno ogni 5.28 partite. Numeri che non mentono e che evidenziano una lacuna in rosa.Lewandowski, il sogno over 38 per cambiare rotta Nell’attuale rosa milanista, pur con grandi attaccanti come Christian Pulisic e Rafael Leao, nessuno è un centravanti puro. Ecco perché Robert Lewandowski, nonostante i suoi quasi 38 anni, potrebbe essere il nome giusto per dare una svolta.

Il polacco, una macchina da gol, si trova bene al Barcellona ma ha un contratto in scadenza a giugno. Un patto tra gentiluomini con il club blaugrana gli concede l’ultima parola sull’attivazione di una clausola di estensione. Se decidesse di lasciare, il Barça non attiverebbe il rinnovo.Il Milan monitora seriamente la situazione. Se è vero che la Serie A non ha la forza economica per competere con Premier League e le altre big europee per profili di primissimo livello, l’arrivo di un fuoriclasse come Lewandowski, pur se nel breve periodo, potrebbe rappresentare la “carezza al cuore” di cui il Milan ha bisogno per risolvere un annoso problema e sognare in grande.

