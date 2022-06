Lewandowski, l'ex agente: «Paura della Premier, dice che in Inghilterra piove sempre...»

L’ex agente di Robert Lewandowski ha lanciato alcune accuse all’attaccante polacco

Cezary Kucharski, ex agente di Robert Lewandowski, in una intervista a Sport1 ha fatto delle rivelazioni polemiche sull’attaccante polacco.

LA PREMIER LEAGUE – «Perché non l’Inghilterra? C’è stato un momento in cui questa è stata una possibilità, ma Robert si giustificava sempre con una scusa infantile sul fatto che in Inghilterra piove sempre tantissimo. Questo è quello che mi ha detto. Penso che la vera ragione è che abbia pensato che in Inghilterra non avrebbe segnato tanto come in Germania. Robert aveva molta paura di questa cosa».