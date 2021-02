La prestazione di Robert Lewandowski è stata la solita anche contro la Lazio: il centravanti del Bayern Monaco ha sbloccato la gara sull’errore di Musacchio scalando la classifica dei migliori marcatori in Champions League.

Il polacco supera Raul e si porta a quota 72, staccando Raul. La Uefa, anche per questo, lo ha premiato con il riconoscimento quale miglior calciatore della settimana in Champions League.

🥇 Robert Lewandowski takes Player of the Week after becoming the third-top scorer in #UCL history! 👏👏👏@FTBSantander | #UCLPOTW pic.twitter.com/pj5i38itOn

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 26, 2021