L’ex moglie di De Rossi condannata a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina

Tamara Pisnoli, ex moglie di Daniele De Rossi, è stata condannata a 7 anni e due mesi per tentata estorsione e rapina.

Lo hanno deciso i giudici della quarta sezione del tribunale di Roma. Come riportato dal quotidiano Il Messaggero, la donna 39enne aveva preteso un bonifico di 150mila euro con la forza dall’imprenditore Antonello Ieffi. Queste le parole di Pisnoli: «La condanna mi coglie assolutamente di sorpresa. È una storia che risale a ben 10 anni fa, che comincia con una truffa nei miei confronti e in cui mi riconosco l’unica colpa di frequentazioni sbagliate, da anni scomparse dalla mia vita. Sono colpe che non giustificano una condanna così severa. Sono certa che alla fine del processo la mia buona fede verrà accertata».