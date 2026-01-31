Licina Juventus, il fantasista classe ’07 è sbarcato a Torino: la sua avventura in bianconero inizia adesso! – VIDEO

Licina Juventus, il fantasista classe ’07 è atterrato a Torino per le visite e la firma sul contratto: tutti i dettagli del suo acquisto dal Bayern Monaco

(inviato all’aeroporto di Torino-Caselle) – L’attesa è finalmente terminata e il futuro ha bussato alle porte di Torino. Adin Licina, il nuovo gioiello scovato con abilità dagli scout della Juventus, è atterrato ufficialmente all’aeroporto di Caselle, dando il via formale alla sua nuova ed entusiasmante esperienza con la gloriosa maglia della Vecchia Signora. Il giovane talento è apparso visibilmente emozionato ma determinato appena uscito dal terminal arrivi, pronto a immergersi totalmente in una realtà sportiva di primissimo livello che ha deciso di puntare fortissimo sulle sue doti. L’operazione, condotta con tempismo perfetto dalla dirigenza dei Bianconeri, rappresenta un segnale chiarissimo della rinnovata strategia societaria: muoversi d’anticipo per beffare la concorrenza internazionale e assicurarsi i migliori prospetti del panorama continentale.

Prelevato a titolo definitivo dal Bayern Monaco, colosso della Bundesliga, approfittando sapientemente di una situazione contrattuale che lo vedeva in scadenza nel 2026, Adin Licina è un classe 2007 dal potenziale enorme. Sotto il profilo tattico, parliamo di un trequartista mancino naturale, dotato di una tecnica di base sopraffina, capace di svariare su tutto il fronte offensivo agendo anche come ala destra a piede invertito o falsa prima punta. La sua qualità nel dribbling e la visione di gioco lo rendono un profilo moderno e imprevedibile.

Il progetto studiato dalla società per la sua crescita è già definito e decisamente ambizioso. Il ragazzo, pilastro delle nazionali giovanili tedesche, verrà aggregato inizialmente alla Next Gen. In questo contesto avrà modo di misurarsi immediatamente con le asperità del calcio professionistico, saltando lo step della Primavera per accelerare drasticamente il processo di maturazione fisica e tattica. L’obiettivo a lungo termine è chiaro: vederlo brillare un giorno in prima squadra sotto la guida di Luciano Spalletti, allenatore noto per la sua capacità di valorizzare la qualità tecnica. L’arrivo a Caselle è solo il primo passo di un cammino che a Torino sperano sia ricco di trionfi.

