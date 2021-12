Liga, il punto: il Real va in fuga, il Barcellona si ferma ancora

Liga, il punto: i blancos vincono il derby e vanno in fuga in testa alla classifica. I blaugrana al secondo insuccesso consecutivo

L’ultimo weekend di Liga vede la prima fuga del campionato del Real Madrid. La squadra di Ancelotti fa suo il derby contro l’Atletico Madrid, grazie alle reti di Benzema e Asensio e si mantiene in cima a +8 dalla seconda. Dietro ci sono le due di Siviglia, distanziate da un solo punto.

Gli uomini di Lopetegui fanno il colpo vincendo al San Mamés contro il Bilbao, mentre il Betis strapazza con un netto 4-0 la Real Sociedad, ormai in caduta libera dopo la terza sconfitta consecutiva rimediata. Al sesto posto, ultimo buono per la zona Europa, si mantiene il Rayo Vallecano, nonostante lo scivolone esterno in casa del Villarreal, prossimo avversario della Juve in Champions League.

Xavi non trova la quadra, il Levante cola a picco

Rosicchia qualche distanza il Valencia, che supera l’osso duro Elche solamente all’86’ grazie alla rete del rientrante Piccini. Continua, invece, il periodo altalenante del Barcellona. Dopo la sconfitta della scorsa settimana, i blaugrana incappano in un 2-2 ad Osasuna, che riagguanta il pareggio a 5 dalla fine. Xavi continua così a non ingranare. Cola a picco il Levante ultimo, che addirittura di era portato due volte in vantaggio con l’Espanyol, perdendo per 4-3. Finiscono poi tutti in pareggio gli scontri che riguardano le altre squadre invischiate nella lotta per la salvezza. 1-1 sia in Cadice-Granada che in Alavés-Getafe, mentre la sfida tra Mallorca e Celta Vigo si conclude con la rete inviolata per entrambe le formazioni.