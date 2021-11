Liga, il punto: Real sempre più primo, Atletico forza quattro

Liga, il punto: vincono le due squadre della capitale, che ora comandano il campionato. La sintesi dell’ultimo weekend

L’ultima giornata di Liga vede il Real Madrid allungare il divario sulla seconda in classifica. I blancos faticano contro il Siviglia e vanno sotto, ma le reti di Benzema e Vinicius Junior regalano tre punti fondamentali alla banda Ancelotti. Dietro crolla la Real Sociedad, che continua a perdere terreno dopo la sconfitta con l’Espanyol.

Baschi raggiunti in seconda piazza dall’Atletico Madrid a quota 29 punti. Con un gran secondo tempo i colchoneros si sbarazzano del Cadice per 4-1 e continuano la loro scalata verso la ricerca del secondo titolo consecutivo.

Altri tre punti per Xavi, Betis a un punto dalla Champions

Altri tre punti in campionato per il Barcellona di Xavi, che dopo l’esordio vincente nel derby conquistano tre punti in casa del Villarreal nel finale del secondo tempo. I catalani sono ora al settimo posto. Positivo anche il fine settimana del Betis, ora a un punto dalla zona Champions dopo le tre reti rifilate al Levante. Si ferma invece il Rayo Vallecano, che impatta 1-1 in casa del Valencia. Spostandosi nella parte destra della classifica, il Granada frena il Bilbao, mentre il Celta Vigo ottiene un 2-1 di grande importanza in casa di un Alaves che continua a non avere un rendimento costante. 1-1 tra Osasuna ed Elche, mentre il Getafe non riesce ad uscire dalla zona calda. I madrileni impattano a reti inviolate in casa del Mallorca, non approfittando dei passi falsi delle squadre davanti e restano a 2 distanze dalla zona sicura.