Liga, Isco ferma il Real, l’Atletico supera i Blancos grazie al gol di Julian Alvarez: i dettagli

L’ex blancos Isco ferma il Real Madrid di Ancelotti consentendo ai colchoneros di superarli in classifica: i dettagli

Il Betis Siviglia ferma il Real Madrid grazie al 2 a 1 con gol e assist di Isco Alarcon, ex stella dei Blancos che permette ai rivali dell’Atletico Madrid di scavalcarli in classifica grazie alla vittoria di misura sull’Athletic Bilbao con il risultato di 1 a 0. Basta un gol di Julian Alvarez al 66′ a lanciare la squadra di Diego Simeone in vetta alla classifica, in attesa del match di oggi del Barcellona contro la Real Sociedad che potrebbe rilanciarsi.

Partite di Sabato 1 marzo

Girona – Celta Vigo 2-2

Rayo Vallecano – Siviglia 1-1

Real Betis – Real Madrid 2-1

Atletico Madrid – Athletic Bilbao 1-0