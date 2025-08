Liga al via tra rivoluzioni, addii e lotte economiche: prosegue la sfida tra Madrid e Barcellona, Paesi Baschi pronti ad approfittarne

La Liga si prepara a partire tra rivoluzioni, addii, ma all’insegna del grande classico spagnolo: la capitale contro la Catalogna, e i Paesi Baschi gli outsider

A Madrid si investe, in Catalogna e nei Paesi Baschi si resiste. La nuova Liga si aprirà il 15 agosto tra ambizioni rinnovate, difficoltà finanziarie e una grande assenza: Carlo Ancelotti, dopo quattro anni, lascia il Real Madrid per dedicarsi al Brasile in vista del Mondiale 2026. Al suo posto, sulla panchina blanca, arriva il pupillo Xabi Alonso, reduce dall’ottimo lavoro a Leverkusen. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il basco avrà il compito di vincere tutto, ed è stato accontentato sul mercato: sono arrivati Huijsen, Alexander-Arnold, Carreras e il baby talento argentino Mastantuono.

Il Real ha però problemi di calendario e organico: la squadra si raduna solo il 4 agosto, con l’esordio fissato per il 19 contro l’Osasuna di Alessio Lisci, unico allenatore italiano in Liga. Senza Bellingham (out fino a ottobre) e con Mbappé che eredita la 10, il Madrid punta a rinnovare anche Vinicius, ma il tema economico è delicato, come dimostra lo scontro con la Liga per la data del debutto.

L’Atletico Madrid riparte dal Cholo Simeone, alla quattordicesima stagione, con sei nuovi innesti e dieci cessioni, tra cui De Paul passato all’Inter Miami. In entrata anche Ruggeri, ex Atalanta e unico italiano rimasto in Spagna. Simeone ha ringiovanito la rosa: cinque acquisti nati tra il 2001 e il 2003, e sei uscite over 30. Dopo il crollo della scorsa stagione, quando l’Atletico perse 18 punti nel girone di ritorno, c’è voglia di riscatto. Record di abbonati al Metropolitano: 60.905.

A Barcellona, invece, il problema è economico: dopo aver preso solo Rashford in prestito e Joan García come portiere, il club non è riuscito a iscrivere il nuovo acquisto per via dell’elevato ingaggio di Ter Stegen, che potrebbe restare fuori fino a dicembre. Il sogno Nico Williams è sfumato: temeva di non poter essere registrato. L’Athletic Bilbao, con quattro nazionali e pochi innesti, si gode il ritorno in Champions.