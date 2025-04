Liga, Real Madrid: ufficiale il verdetto sulla squalifica di Mbappé. Ecco quante gare salterà il francese

Paura scampata per il Real Madrid, Mbappé sarà presente nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona.

Dopo il brutto fallo, costatogli il cartellino rosso, su Antonio Blanco in campionato, infatti, è arrivata la squalifica per Kylian Mbappé, che sconterà un solo turno di campionato, in quella che sarà la partita contro l’Athletic Bilbao dei Blancos.

Sarà, dunque, a disposizione per il Clasico con il Barcellona il francese, entrato a gamba tesa sulla tibia del giocatore dell’Alaves ed era stato espulso dopo la revisione al monitor da parte dell’arbitro, che poteva costargli una squalifica più lunga che lo avrebbe potuto tenere lontano dalla sfida di coppa.