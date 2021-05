Ligue 1, Hazard: «Forza Lille contro il PSG versione Qatar...»

Eden Hazard fa il tifo per il Lille nella corsa alla Ligue e lancia una frecciata al PSG

Eden Hazard, prima di passare al Chelsea e poi al Real Madrid, ha mostrato tutto il suo talento con la maglia del Lille; squadra a cui rimasto molto legato. Ora il suo ex club si sta giocando la Ligue 1 con il PSG e, in una intervista al sito ufficiale dei rossoblù, ha espresso il suo tifo per la vittoria del campionato lanciando anche una frecciata ai rivali parigini.

«La possibilità di vincere il titolo? Onestamente, se diventassero campioni in questa stagione, sarebbe anche meglio del campionato che abbiamo vinto noi nel 2011, perché ora c’è la versione del Qatar del PSG, che rende il campionato più difficile da vincere. I tifosi se lo meritano. Quando abbiamo vinto i due titoli in Francia (Ligue 1 e Coppa di Francia ndr) era stato dopo più di 50 anni. I tifosi, ripeto, si meriterebbero di festeggiare di nuovo».