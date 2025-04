Ligue 1, i risultati della 31ª giornata: il PSG va ko con il Nizza, il Racing Strasburgo in Europa League, stasera tocca al Lione

Il PSG pensa alla semifinale di Champions League contro l’Arsenal e in Ligue 1 si distrae finendo con una sconfitta per 3-1 che non danneggia la squadra, già campione di Francia. A trarne vantaggio è il Nizza, che accorcia così sul Monaco, fermato dal Le Havre sul pari. Vince anche il Racing Strasburgo che così si porta al quinto posto, valido per l’Europa League. Chiude il sabato il Lione, questa sera in campo contro il Rennes con l’obiettivo di dimenticare la sconfitta contro il St-Étienne nel derby del Rodano della scorsa settimana che ha complicato la rincorsa europea della squadra dell’ex Milan Fonseca.

PSG-Nizza 1-3 (34′ Sanson, 41′ Ruiz [P], 46′ Sanson, 70′ Ndayishimiye)

Racing Strasburgo-St-Étienne 3-1 (7′ Moreira, Davitashvili [SE], 63′ Emegha, 83′ Bawka)

Le Havre-Monaco 1-1 (22′ Koka 61′ Biereth)

Lione-Rennes ore 21.05

LIONE (4-2-3-1): Perri; Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico; Tolisso, Matic; Cherki, Almada, Fofana; Lacazette. All. Maciel.

RENNES (3-5-2): Samba; Jaque, Roualt, Brassier; Assignon, Matusiwa, Cissé, Fofana, Truffert; Kalimuendo, Al Tamari All. Beye.