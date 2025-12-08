Ligue 1, momento d'oro per il Lens! Sono già cinque le vittorie consecutive e adesso il titolo di campioni...

Ligue 1, il Lens vola: cinque successi consecutivi rilanciano i sogni di gloria e avvicinano la squadra al titolo di campioni

Il Lens sta vivendo un vero e proprio stato di grazia. Leader della Ligue 1 da due settimane, grazie anche al passo falso del PSG contro il Monaco e a una striscia impressionante di cinque vittorie consecutive (l’ultima delle quali ottenuta sabato a Nantes per 2-1), i “Sang et Or” iniziano seriamente a candidarsi come credibili pretendenti al titolo francese. Un’ambizione che l’allenatore Pierre Sage non ha paura di manifestare apertamente, pur mantenendo il necessario realismo.



Il tecnico, intervenuto ai microfoni di La Chaîne L’Equipe, ha sottolineato che credere nel successo finale è lecito, ma subordinato a una condizione imprescindibile: il mantenimento dell’attuale standard di eccellenza mentale e fisica. «Credo in tutto dal momento in cui facciamo le cose correttamente», ha confessato Sage. «Se i giocatori metteranno la stessa energia e la stessa costanza nel lavoro quotidiano ancora per molti giorni, esisteremo in questo campionato e saremo in grado di competere ad alto livello». Sage ha comunque evidenziato la necessità di rispettare la qualità degli avversari e di migliorare ulteriormente il gioco collettivo per reggere il confronto nel lungo periodo.



Dopo 15 giornate, la classifica sorride al club del Pas-de-Calais: un punto di vantaggio sul PSG e cinque sulla coppia Marsiglia-Lilla. Con una vittoria domenica prossima contro il Nizza (o un eventuale passo falso dei parigini a Metz), Thauvin e compagni potrebbero festeggiare il Natale da capolisti e puntare al titolo platonico, ma significativo, di campioni d’inverno prima della ripresa a gennaio contro il Tolosa.



Il contesto storico aggiunge pepe alla sfida: il club non occupava la vetta della classifica dal lontano 2004. Inoltre, non si laurea campione d’autunno dalla stagione 2001-2002, un’annata dolceamara rimasta nella memoria dei tifosi, conclusasi con la drammatica perdita del titolo all’ultima giornata nello scontro diretto contro il Lione. Con un solo campionato vinto nella propria storia (nel 1998) e il secondo posto a un soffio dal PSG nella stagione 2022-2023 sotto la guida di Franck Haise, il Lens spera che questa sia finalmente la volta buona per riscrivere la storia e trasformare il sogno in realtà.

