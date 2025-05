Ligue 1, guai in vista per l’ex Roma, Chelsea e United Matic. Rischia una maxi squalifica per aver coperto il logo anti-omofobia

Ligue 1, guai in vista per l’ex Roma e United Matic. Rischia una maxi squalifica per aver coperto il logo anti-omofobia

Continua ad essere al centro dell’attenzione, in Francia, l’ennesimo caso riguardante la lotta all’omofobia nel mondo del calcio.

La lega francese, spesso in prima fila per trasmettere il messaggio, applicando sulle magliette da gara delle varie squadre alcune scritte o patches riguardanti la suddetta campagna di sensibilizzazione, si è imbattuta in un nuovo scandalo.

Protagonista dell’episodio l’ex Roma, Manchester United e Chelsea, Nemanja Matic attualmente al Lione, dopo aver coperto nel match vinto 2-0 contro l’Angers, il logo con la banda arcobaleno.

Un gesto che non è passato inosservato e che ha scatenato numerose polemiche, con il serbo che, come riportato dall’Equipe, è stato convocato dalla LFP (la Lega Calcio Professionistica Francese) per chiarire la questione. Il rischio di squalifica adesso è molto alto per il centrocampista trentaseienne, che potrebbe scontare un’assenza dal campo non indifferente per la prossima stagione.