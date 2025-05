Ligue 1, Premier, Bundesliga e LaLiga: i verdetti nel resto d’Europa su promozioni e retrocessioni della stagione

In attesa di scoprire i verdetti della Serie A, ancora completamenti in bilico per quanto riguarda la vittoria del campionato, i verdetti UEFA e le retrocessioni, nell’ultimo weekend, con la chiusura di Ligue 1 e Bundesliga, sono arrivati ulteriori aggiornamenti ufficiali sull’esito dei campionato.

In particolare, vediamo insieme quali sono le squadre che saluteranno i massimi campionati delle principali nazioni europee e chi salirà (o potrebbe salire) al loro posto.

Ligue 1

Il Montpellier e il Saint-Etienne salutano la Ligue 1, con Le Havre e Nantes che sono salvi. A disputare lo spareggio contro il Metz (che ha vinto 1-0 contro il Dunkerque il primo turno) sarà il Reims, finalista contro il Paris Saint-Germain nella finale di Coupe de France.

Premier League

In Premier era già quasi tutto decisivo con la sola terza squadra promossa ancora sconosciuta per via dei play-off.

Southampton, Leicester ed Ipswich lasceranno il massimo campionato inglese, mentre hanno festeggiato la promozione Leeds e Burnley. Nella finale dei play-off che si giocherà Il 24 maggio a Wembley ci sono Sunderland e Sheffield United.

Bundesliga

Retrocedono Bochum e Kiel in Germania, mentre l’Heidenheim, reduce dalla qualificazione in Conference League dello scorso anno, disputerà lo spareggio contro l’Elversberg. Salvi Hoffenheim e St Pauli, rivale cittadina dell’Amburgo neopromosso insieme al Colonia.

LaLiga

Resta in bilico il campionato spagnolo che nel fine settimana ha condannato il Las Palmas, dopo la retrocessione matematica da tempo del Real Valladolid.

Las Palmas che affronterà l’Espanyol nell’ultima giornata, esito che influenzerà la possibile retrocessione del Leganes che deve vincere e sperare in una sconfitta dei catalani.

Mancano 2 gare alla chiusura del campionato cadetto spagnolo, invece, con Levante e Elche in vetta, ma ancora sotto mira di Oviedo e Mirades in campo stasera e a 68 punti, solo 5 in meno rispetto alla capolista valenciana.