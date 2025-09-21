Ligue 1, rinviato il “Classique” tra Marsiglia e PSG per allerta meteo: ecco quando si giocherà la sfida del campionato francese

Un’improvvisa allerta meteo ha costretto le autorità francesi a rinviare di 24 ore il big match di Ligue 1 tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain, in programma questa sera alle 20.45 allo stadio Vélodrome. La decisione è stata presa dal Prefetto delle Bocche del Rodano, che ha spiegato come l’intero dipartimento fosse atteso da forti temporali e precipitazioni eccezionali, con picchi fino a 120 millimetri di pioggia in poche ore.

Una scelta di sicurezza

Il rinvio è stato motivato principalmente da ragioni di sicurezza. Allo stadio erano attesi circa 70.000 spettatori, un numero che avrebbe reso complessa la gestione di eventuali emergenze legate al maltempo. Per questo motivo, le autorità hanno preferito non correre rischi e spostare la partita a domani sera, sempre alle 20.

Il fascino del “Classique”

La sfida tra Marsiglia e PSG è considerata la classica del calcio francese, un appuntamento che va oltre i confini sportivi. Da una parte l’OM, guidato da De Zerbi e tecnico noto per il suo temperamento grintoso; dall’altra il PSG di Luis Enrique, tecnico spagnolo che ha già allenato il Barcellona e la nazionale iberica, famoso per il suo calcio offensivo e di possesso.

In campo sarebbero dovuti scendere campioni di livello mondiale. La loro sfida personale rappresenta uno dei motivi di maggiore interesse per tifosi e appassionati.

Impatto sul campionato

Il rinvio del match non è solo un contrattempo organizzativo, ma potrebbe avere conseguenze anche sulla classifica della Ligue 1. Il PSG, campione in carica, è in lotta per mantenere la vetta, mentre il Marsiglia cerca punti preziosi per rilanciarsi in zona europea.

Attesa per domani

L’appuntamento è dunque rimandato a domani sera, quando – condizioni meteo permettendo – il Vélodrome tornerà a riempirsi per una delle partite più attese della stagione. I tifosi sperano che il maltempo lasci spazio allo spettacolo del calcio, in un “Classique” che promette emozioni e intensità.