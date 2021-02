Like Icardi per la festa della Juventus: “Mi piace” a Ronaldo e Bonucci

Mauro Icardi non si è risparmiato sui social dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia: parecchi like sui social ai bianconeri

Mauro Icardi non si è nascosto sui social dopo l’eliminazione dell’Inter dalla Coppa Italia contro la Juventus. L’ex attaccante nerazzurro, ora al Paris Saint Germain, non si è risparmiato con i like.

Icardi ha infatti messo “Mi piace” ai post social dei calciatori della Juventus sulla festa in spogliatoio: in particolare si nota il suo apprezzamento a Cristiano Ronaldo, Dybala, Bonucci e Chiellini.