Linari: «Sciopero? I tifosi l’hanno capito. Vogliamo far valere i nostri diritti»

Elena Linari ha parlato sulle pagine di Tuttosport dello sciopero che ha coinvolto il calcio femminile in Spagna nell’ultimo turno

Intervistata da Tuttosport, Elena Linari ha parlato dello sciopero che ha coinvolto il calcio femminile nell’ultimo turno di campionato. Le parole del difensore dell’Atletico Madrid.

«All’Atletico viviamo una situazione privilegiata, alla pari con il Barcellona, rispetto alle nostre colleghe. Ma è stato importante che fossimo tutte compatte nel portare avanti lo sciopero. Abbiamo aderito perché era giusto farlo, per stare al fianco delle ragazze che militano nei club più piccoli e non vedono riconosciuti appieno i loro diritti. È una battaglia per il presente e per il futuro perché ora sono a Madrid, ma fra tanti anni chissà. Per ora le nostre richieste sono state accolte solo a voce, ma il 20 dicembre si terrà una riunione in cui dovrebbe essere ufficializzato il nuovo scenario. Ovvero quello di un salario minimo portato a 12mila euro l’anno corrispondente al 75% della nostra domanda. Confidando di poter arrivare quando prima al compenso di 16mila euro lordi a stagione»