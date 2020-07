Lingard incorona Ronaldo: «È il Michael Jordan del calcio»

Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United, ha parlato di Cristiano Ronaldo: le parole del calciatore inglese

Jesse Lingard, centrocampista del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky Sports.

RONALDO – «Cristiano Ronaldo ha raggiunto notevoli risultati nella sua carriera. Ha giocato in molti club e ha vinto molti trofei. Sono convinto che sia una vera icona del calcio, credo di poter tranquillamente affermare che sia il Michael Jordan del calcio».

CR7 ALLO UNITED – «Quando Ronaldo è arrivato al Manchester United io avevo 11 o 12 anni. Abbiamo creato molti DVD con delle clip in cui lui ci ha insegnato molti trucchi e abilità, è stato grandioso. Quando l’ho visto per la prima volta CR7 era giovane e piuttosto esile rispetto ad ora. Ci ho giocato contro diverse volte. Mi ricordo che c’era stata una partita non della stagione in cui ha giocato e ha fatto vedere subito le sue doti. Incredibile la sua qualità».