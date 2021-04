L’Inter pesca il jolly dal mazzo: idea Florenzi che può giocare in tre ruoli

Calciomercato Inter: i nerazzurri starebbero pensando ad Alessandro Florenzi per il prossimo mercato, un jolly che può giocare in tre posizioni in campo

L’Inter pensa già a programmare la prossima stagione e lo fa pensando anche ai colpi di mercato che potrebbe mettere a segno. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore sarebbe spuntato fuori il nome di Alessandro Florenzi. Il PSG non ha ancora fatto sapere nulla né alla Roma né al calciatore in merito al diritto di riscatto fissato a 9 milioni, per questo motivo i nerazzurri ci starebbero facendo un pensierino considerando anche il prezzo relativamente basso e che rientrerebbe nei limiti delle tasche in rosso della società.

Conte ha già avuto Florenzi ai tempi della Nazionale e sa che potrebbe utilizzarlo ano come un jolly. Il romano può infatti giocare come esterno sia destro che sinistro, oltre a fare l’intermedio di centrocampo nel 3-5-2 come dichiarò lo stesso Conte ai tempi dell’Italia. L’Inter tiene d’occhio la situazione, pronta a intervenire al momento giusto.