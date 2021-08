L’Inter sogna in grande, Thuram più Insigne: la strategia dei nerazzurri

Calciomercato Inter: i nerazzurri sognano ancora l’accoppiata Thuram-Insigne, ma tra un anno

L’Inter lavora ad un nuovo colpo sul mercato e non c’è solo Correa nei pensieri della dirigenza nerazzurra. Marotta e Ausilio resterebbero vigili sulla situazione di Lorenzo Insigne, lontano al momento dal rinnovo contrattuale con il Napoli.

Come scrive il Corriere dello Sport, un’idea stuzzicava i campioni d’Italia negli ultimi giorni: l’accoppiata Thuram-Insigne in attacco. Scenario adesso sfumato, dopo l’infortunio al ginocchio del francese. Difficilmente l’Inter riuscirà a mettere sul piatto i 25 milioni di euro che il Napoli chiede per Insigne, mentre meno complicato sarebbe l’assalto al giocatore prendendolo a parametro zero tra qualche mese se il nazionale italiano non dovesse ovviamente prolungare il contratto.