L’Inter vuole un centrocampo super: Vidal subito, Eriksen in estate

Calciomercato Inter: i nerazzurri stanno ragionando per costruire un centrocampo di primissimo ordine. Obiettivi Vidal e Eriksen

Il piano dell’Inter è chiarissimo: Arturo Vidal subito, Christian Eriksen in estate. La Gazzetta dello Sport è sicura e descrive come il cileno sia l’obiettivo e salvo colpi di scena sarà il botto del mercato nerazzurro di gennaio. Eriksen, invece, nei prossimi mesi sarà il sogno da coltivare, tenendo presente che per il centrocampista danese ci sarà da fare i conti con la concorrenza di tutte le big d’Europa, tra cui Real Madrid e Barcellona.

L’Inter sicuramente è iscritta alla corsa ad Eriksen. Difficile pensare che il prossimo contratto di Eriksen sia molto diverso da un quinquennale da almeno 15 milioni netti a stagione. E, se così fosse, i nerazzurri non sarebbero in prima fila per il suo acquisto.