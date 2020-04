Linus: «Lo scudetto non dovrebbe essere assegnato. Lotito? È matto!»

Il celebre speaker di Radio Deejay e noto tifoso bianconero, Linus, ha parlato ai microfoni di Juventusnews24.com. Le sue parole

SCUDETTO – «Non dovrebbe essere assegnato, dovesse succedere credo non avrebbe senso. Un conto è il Liverpool in Premier che ha decine di punti di vantaggio, un conto è in Serie A dove la corsa scudetto è serrata. Spero che non sia un’eventualità presa realmente in considerazione. Nel caso, rifiutarlo sarebbe un bellissimo gesto da parte della Juve».

LOTITO – «Ripresa allenamenti? Lotito è matto, è l’ennesima dimostrazione. Voglio dargli l’attenuante che la Lazio si trova in una situazione inaspettata e probabilmente irripetibile».