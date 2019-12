Lione, suggestione Ben Arfa, per l’attacco interessano Gameiro e Giroud

Lione, il club francese è alla ricerca di rinforzi in vista della seconda parte della stagione: ecco i nomi in pole

Il Lione sarà il prossimo avversario della Juventus in Champions League e la squadra francese ha bisogno di rinforzi soprattutto dopo gli importanti infortuni di Depay e Reine-Adelaide.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport infatti si parla di una suggestione legata a Ben Arfa. Il calciatore di origini tunisine ha mosso i suoi primi passi proprio in questo club che potrebbe riprenderlo a parametro zero. Preoccupa però la sua forma fisica: il giocatore si allena da mesi con un preparatore ma potrebbe aver bisogno di tempo per entrare nei meccanismi di gioco di Garcia. Per l’attacco i nomi sarebbero due: quello di Giroud, corteggiato in Italia anche dall’Inter, e quello di Gameiro.