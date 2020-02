Lione Juve, De Ligt e Ronaldo coppia da Champions League

Lione Juve, si avvicina l’esordio dei bianconeri negli ottavi di Champions League. Sarri si affida alla coppia formata da De Ligt e Ronaldo

La Juventus si affida a Cristiano Ronaldo e Matthijs de Ligt. I bianconeri – come riportato da La Gazzetta dello Sport – sanno come si giocano gli ottavi di finale. Non solo, i due bianconeri oggi hanno «giustiziato» la Vecchia Signora nelle passate edizioni: Ronaldo con il rigore decisivo ai quarti, l’olandese nello stesso turno con la maglia dell’Ajax. Ora i due cercheranno di regalare il passaggio del turno ai bianconeri.