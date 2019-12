Lione, la furia di Depay: «I tifosi ci hanno sputato in faccia»

Lione, clima caldo. Qualificazioni agli ottavi conquistata ma con polemica. Depay: «I tifosi ci hanno sputato in faccia»

Il Lione, grazie al pareggio ottenuto ieri in rimonta contro il Lipsia, ha strappato la qualificazione per gli ottavi di Champions League. Non senza polemiche, portate avanti da Memphis Depay.

Il giocatore pagherà la sua reazione in campo, ma intanto ammette: «Ci hanno letteralmente sputato in faccia, non ho mai visto una cosa simile. Sono furioso. Ci siamo qualificati dando tutto. È stata davvero dura sapendo che uno dei nostri è in conflitto con i tifosi. Devo controllarmi perché non ho voglia di reagire come facevo una volta».