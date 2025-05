Il Lione si gode Mikautadze: 16 gol al primo anno e dichiarazioni da sogno: «Futuro? Voglio fare la storia del club»

Ha 24 anno, un contratto in scadenza 2028, ma giura amore al Lione. Georges Mikautadze, attaccante dei Ragazzini ha avuto un impatto devastante al suo primo anno nel club con 16 gol ed 11 assist per lui in 44 partite dall’arrivo dal Metz nella scorsa estate.

Ai canali del club, l’attaccante georgiano ha tranquillizato i suoi tifosi, scacciando via ogni possibilità di calciomercato che lo vedesse lontano dalla città francese: «Voglio fare la storia con il club. Segnerò gol, li ho segnati e ne segnerò altri».

STAGIONE «Con il tempo sono riuscito ad avere più minutaggio e ad essere sempre più decisivo. Sono arrivato non in club nuovo per me, perché è quello che conoscevo già meglio, ma con nuovi giocatori sicuramente e con un nuovo allenatore. Ci è voluto tutto il tempo necessario, ma è stato utile. Sono uno che non prende le cose troppo sul serio. Gioco a calcio come so fare. Sono contento che le cose stiano migliorando. “Sono contento che le cose stiano andando bene ora».