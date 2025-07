Lione, il peggio è alle spalle: ecco come Michele Kang ha riportato la squadra in Ligue 1

Il Lione è di nuovo in Ligue 1 dopo aver vinto il ricorso contro la retrocessione d’ufficio: ecco la strategia della nuova dirigenza

La tempesta è finalmente alle spalle e il Lione può tornare a respirare: la squadra, inizialmente retrocessa in Ligue 2 il 24 giugno scorso dalla DNCG (l’organo di controllo finanziario del calcio francese), è stata riammessa in Ligue 1 dopo aver vinto il ricorso in appello. Un colpo di scena che ha ribaltato le sorti del club e riportato entusiasmo tra i tifosi. Ma come è stato possibile evitare il baratro, nonostante il mancato versamento dei 200 milioni di euro inizialmente richiesti?

La risposta, secondo quanto riportato da L’Équipe, è nella solidità della nuova proposta economica e nella credibilità dei nuovi interlocutori. Michele Kang, da pochi giorni nuova presidente del Lione, ha presentato un piano di rientro da 124 milioni di euro: 87 milioni cash, immediatamente disponibili, e altri 37 milioni sotto forma di garanzie finanziarie. Una cifra comunque inferiore a quella originariamente richiesta, ma con una differenza cruciale: stavolta il denaro era davvero a disposizione, mentre in precedenza John Textor aveva presentato solo lettere d’intenti e promesse non supportate da fondi reali.

A fare la differenza è stato anche il contesto. Alla riunione decisiva si è presentata una delegazione autorevole al fianco di Kang, con figure di rilievo come Mark Affolter (in rappresentanza di ARES e membro del consiglio di Eagle Football BidCo) e l’investitore Jean-Pierre Conte. Il segnale è stato chiaro: il club ha nuovi riferimenti solidi e credibili.

Il colpo di grazia, però, è arrivato con una promessa formale che ha pesato enormemente nella decisione della DNCG: John Textor, rimosso ufficialmente dalla governance del Lione lo scorso 30 giugno, non tornerà più a esercitare alcun ruolo operativo all’interno del club, pur restando l’azionista di maggioranza. Un impegno che ha dissipato ogni dubbio sulla gestione futura e ricostruito la fiducia con l’organo di controllo.

Così, grazie a Michele Kang e alla nuova leadership, l’OL evita una clamorosa caduta e si prepara a ripartire nella massima serie francese.