Lione-Steaua Bucarest: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Groupama Stadium la sfida di Europa League Lione-Steaua Bucarest: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Groupama Stadium di Lione si giocherà la gara valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Lione-Steaua Bucarest. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

FCSB (4-2-3-1): Tarnovanu; Cretu, Ngezana, Popescu, Radunovic; Chiriches, Sut; Miculescu, Tanase, Cinotti; Birligea. Allenatore: Charalampous.

Lione (4-3-3): Lucas Perri; Kumbedi, Clinton Mata, Niakhate, Tagliafico; Matic, Tessmann, Tolisso; Nuamah, Cherki, Fofana. Allenatore: Fonseca.

Orario e dove vederla in tv

Lione-Steaua Bucarest si gioca alle ore 21:00 di giovedì 13 marzo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv.