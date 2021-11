Lippi (ag. Spinazzola): «Il recupero procede bene, ecco quando può tornare»

Davide Lippi, procuratore di Leonardo Spinazzola, ha fatto il punto della situazione sul rientro del suo assistito in campo

Davide Lippi, agente di Leonardo Spinazzola, ha parlato del recupero del terzino della Roma. Le sue parole a calciomercato.it.

DICHIARAZIONI – «Mi ha inebriato vedere come ha lavorato Leonardo, otto ore al giorno senza sosta. Ed è meraviglioso vedere con quanto entusiasmo ed energie voglia tornare. Fosse per lui giocherebbe domani. Le cose procedono bene, speriamo che tra dicembre e gennaio possa aggregarsi al gruppo. Per me resta il terzino più forte al mondo».