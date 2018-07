Lippi su Cristiano alla Juve: «Dobbiamo essere contenti. E Buffon…»

Le parole di Lippi sul possibile arrivo alla Juve di Cristiano Ronaldo e sull’addio di Buffon passato al Paris Saint-Germain

Anche l’ex Ct Marcello Lippi, campione del Mondo 2016 con l’Italia ed ex allenatore della Juventus, ha parlato di ciò che riguarda il possibile approdo in Italia di Cristiano Ronaldo. A 12 anni di distanza dalla conquista dei Mondiali nella notte di Berlino, Marcello Lippi ha rilasciato alcune dichiarazioni nell’intervista alla trasmissione radiofonica Radio Anch’io lo Sport: «Ronaldo alla Juve? Il fattore economico diventerebbe l’ultimo dei problemi. Alla Juve stanno calciatori intelligenti e sanno benissimo che CR7 non può avere un ingaggio come gli altri. Lui giocherà altri tre o quattro anni a grandi livelli, dobbiamo essere contenti e porterà in Italia anche altri campioni. E’ un attaccante, ha una percentuale di realizzazione eccezionale».

Lippi vira poi su un altro argomento d’attualità, il passaggio di Buffon dalla Juventus al Paris Saint-Germain: «Avrei preferito finisse la sua carriera nella Juventus ma questo è solamente un mio pensiero. Con l’azzurro ha finito, poi lui ha grande fedeltà e se ci fosse bisogno si metterà a disposizione. Sono fiducioso che questo gruppo e questo allenatore riuscirà a costruire una squadra altrettanto importante come la Francia e l’Inghilterra».