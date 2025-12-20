Lippi non ha dubbi: «Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie, con unità e fiducia»

L’ex tecnico della Juve e della Nazionale italiana Campione del Mondo, Marcello Lippi, non ha dubbi e parla del momento dei bianconeri

L’offerta avanzata da Tether a Exor per rilevare la Juventus — proposta poi respinta da John Elkann — ha acceso un acceso dibattito sul futuro societario del club bianconero. A commentare la vicenda, ai microfoni di Gianlucadimarzio.com, è intervenuto anche Marcello Lippi, storico allenatore della Juve. Ecco le sue considerazioni.

PAROLE – «La famiglia Agnelli è una dinastia che da quasi un secolo rappresenta anche il calcio italiano nel mondo e ha fatto della Juventus un simbolo per tutti gli appassionati di sport. Credo che con John Elkann si possa e si debba continuare questa tradizione fatta di stile, valori e successi. E credo che la tifoseria bianconera debba continuare a sostenere la proprietà, il Club e la squadra con la stessa passione di sempre.

Nei miei due cicli da allenatore, siamo ripartiti dopo alcuni anni di scarsi successi. Ma rimanendo uniti, determinati, sostenuti dalla proprietà e dai tifosi siamo riusciti a raggiungere grandi risultati“.

Credo che anche la Juve di oggi stia provando a costruire un futuro di nuove vittorie, con unità e fiducia».

