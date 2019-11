Marcello Lippi, storico commissario tecnico dell’Italia campione del mondo, ha parlato del suo futuro dopo le dimissioni da CT della Cina

Marcello Lippi non tornerà in Serie A. L’ex CT della Cina ha rivelato di non avere intenzione di guidare un club, soprattutto nel campionato italiano.

Ecco la sua affermazione nell’intervista rilasciata all’evento Premio Viareggio Sport “Gherardo Gioè”: «Non ho nessuna voglia di tornare in panchina di un club, non lo farò mai più, per di più in Italia».