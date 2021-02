Lippi sulla lotta scudetto: «L’Inter ha un vantaggio su Milan e Juventus»

Marcello Lippi ha parlato della lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus

Marcello Lippi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare della corsa Scudetto in Serie A. L’ex allenatore ha spiegato come l’Inter abbia un vantaggio su chi gioca più competizioni.

«Manca talmente tanto alla fine del campionato che bisogna considerare tante cose. Una di queste sono gli impegni: c’è chi ha la Champions e la Coppa Italia, altre invece hanno competizioni meno importanti come l’Europa League, invece l’Inter può concentrarsi esclusivamente sul campionato. Partecipare alle competizioni ti dà la carica ma a lungo andare avere solo una competizione è un vantaggio».