Lippi: «Vlahovic ha grande carattere. Juve, la Champions...»

In occasione dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo di Viareggio, Marcello Lippi ha parlato di Juve e Vlahovic. Le dichiarazioni a TMW.

JUVE – «Può essere abbiano fatto delle valutazioni che portano la squadra a dare tutto in Champions League. Credo se potessero firmare per una stagione da concludere col settimo posto in campionato e la vittoria in Champions League, firmerebbero subito».

VLAHOVIC – «Penso che sia molto bravo e abbia due palle non indifferenti. Gestire una situazione nella quale si è trovato per dichiarazioni altrui non è semplice. Sta dimostrando grande serietà e attaccamento alla società, che ci sia qualcuno che sta facendo i suoi interessi è evidente, e appena possibile verrà fuori, ma lui dimostra grande qualità tecnica e grande carattere».