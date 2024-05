Lipsia Werder Brema: Sesko anche oggi in gol. E il Milan...

L’obiettivo del Milan Benjamin Sesko ha segnato anche oggi nella sfida del suo Lipsia contro il Werder Brema

Si parla di lui come di un promesso sposo al Milan. E tanto per far lievitare la sua quotazione, che già oscilla tra i 50 e i 60 milioni, anche oggi Benjamin Sesko è andato in gol, evitando al suo Lipsia contro il Werder Brema nella penultima giornata di Bundesliga.

La sua rete è arrivata poco dopo l’ora di gioco e ha pareggiato l’autogol di Sewald. Il punto permette alla sua squadra di muovere la classifica e proteggere il quarto posto con un +4 sul Borussia Dortmund. La finalista di Champions scenderà in campo oggi, alle 18,30, contro il Mainz.