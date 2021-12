Levante, Lisci: «Momento spettacolare, non vedo l’ora»

In conferenza stampa ha parlato Alessio Lisci, allenatore per due partite del Levante dopo l’esonero di Javi Pereira

Emozioni difficili da spiegare in conferenza stampa per Alessio Lisci, attuale allenatore del Levante. Il tecnico italiano da diversi anni tecnico delle giovanili della società spagnola, ora avrà la possibilità di allenare la prima squadra dopo l’esonero di Javi Perira. Resterà in panchina per le sfide con Huracan in Copa Del Rey e poi in campionato contro l’Osasuna, Ecco le parole in conferenza:

ESORDIO CON IL LEVANTE – «Per me è un momento spettacolare, fantastico. Sono molto felice, non vedo l’ora. La Copa Del Rey è una bellissima competizione, l’anno scorso ha dato al club tanta gioia.»