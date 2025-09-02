Lista UEFA Bologna, le scelte di Italiano. A sorpresa non convocato quel giocatore - Calcio News 24

Lista UEFA Bologna: le scelte di Italiano per l’Europa League. La situazione attuale

Il Bologna ha ufficializzato la tanto attesa Lista UEFA in vista della prossima Europa League. Dopo il grande traguardo europeo raggiunto la scorsa stagione, i rossoblù di Vincenzo Italiano si preparano a tornare sul palcoscenico internazionale, e lo fanno con alcune scelte che non mancheranno di far discutere.

La Lista UEFA del Bologna include 25 giocatori iscritti in “Lista A”, il gruppo principale da cui l’allenatore potrà attingere per le sfide della fase a gironi. La decisione più sorprendente è l’esclusione di Ciro Immobile, alle prese con un infortunio che lo terrà fuori almeno fino a fine ottobre. L’attaccante non sarà quindi disponibile per le prime partite del torneo europeo, motivo per cui non compare nella lista principale.

Oltre a Immobile, sono rimasti fuori anche Nicolas Dominguez, Sulemana e Lorenzo De Silvestri. Quest’ultimo non è nuovo a questo tipo di decisioni: già nella passata stagione fu escluso dalla lista Champions della Lazio. La sua assenza conferma la volontà di puntare su giocatori più giovani e dinamici in vista di un torneo che si preannuncia intenso e ricco di insidie.

Lista UEFA Bologna – Lista A ufficiale

PORTIERI: Pessina, Ravaglia, Skorupski

DIFENSORI: Casale, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea

CENTROCAMPISTI: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega

ATTACCANTI: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe

Tra i nomi presenti nella Lista UEFA del Bologna, spiccano alcuni dei nuovi volti portati dal mercato, tra cui Bernardeschi, tornato in Italia per rilanciarsi proprio in Europa, e Pobega, arrivato dal Milan in prestito. C’è spazio anche per Fabbian, giovane talento già convocato in Nazionale, e per elementi chiave della scorsa stagione come Ferguson e Orsolini.

Il Bologna, alla sua prima partecipazione europea dopo molti anni, punterà su una rosa ben strutturata e ricca di soluzioni offensive. Con la Lista UEFA ufficiale, Italiano potrà ora concentrarsi esclusivamente sulla preparazione tattica in vista della prima giornata europea, con l’obiettivo di superare il girone e continuare a far sognare i tifosi rossoblù.