Lista UEFA Juve, le scelte di Tudor. Assente quell'attaccante bianconero - Calcio News 24

Lista UEFA Juve: ufficializzati i convocati per la Champions League, fuori Milik. La situazione attuale

La Juventus ha ufficialmente presentato la sua Lista UEFA per la prossima edizione della Champions League, entrando così nel vivo della stagione europea. Dopo i sorteggi relativi alla League Phase, che hanno definito il calendario e gli avversari dei bianconeri, il club ha diramato la rosa dei giocatori che prenderanno parte alla competizione continentale.

La Lista UEFA Juve, pubblicata anche sul sito ufficiale del club, include sia i titolari esperti sia le nuove promesse, e riflette le scelte strategiche di mister Allegri in vista di un cammino europeo impegnativo. L’unico nome eccellente rimasto fuori è quello di Arkadiusz Milik, esclusione che alimenta le voci su una sua possibile partenza verso la Turchia.

I nuovi volti nella Lista UEFA della Juve

Tra le novità più rilevanti della Lista UEFA Juve, spiccano i nomi dei nuovi acquisti: Loïs Openda, Edon Zhegrova, Joao Mario e Jonathan David sono tutti presenti nella lista A, pronti a dare il loro contributo fin dalle prime giornate. Inserito anche il rientrante Cabal, che sarà una risorsa preziosa nella gestione delle rotazioni difensive.

Confermata anche la presenza di tutti i big già protagonisti in campionato, da Vlahovic a Locatelli, da Bremer a McKennie, senza dimenticare Koopmeiners, uno dei punti fermi del centrocampo bianconero.

Lista UEFA Juve – Giocatori convocati

Lista A:

Perin, Bremer, Gatti, Locatelli, Kelly, Conceicao, Koopmeiners, Vlahovic, Zhegrova, Kalulu, Di Gregorio, Adzic, Kostic, Thuram, Openda, Miretti, McKennie, Pinsoglio, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, David, Cabal.

Lista B (giovani):

Yildiz, Rouhi, Gil Pouche, Scaglia, Fuscaldo, Martinez.

Verso l’esordio europeo

Con la Lista UEFA Juve ufficialmente depositata, la squadra può ora concentrarsi esclusivamente sul debutto in Champions. Le scelte di Allegri sono orientate alla flessibilità tattica e alla freschezza atletica, fondamentali per affrontare un calendario fitto e competitivo. Resta da vedere se Milik sarà reintegrato in caso di permanenza o se davvero lascerà Torino nei prossimi giorni.

La Juventus si affida a un mix di esperienza e giovani talenti per cercare di tornare protagonista in Europa, con una Lista UEFA che testimonia le ambizioni della Vecchia Signora.