Fabio Liverani, tecnico del Lecce, ha parlato a TMW Radio della lotta scudetto: «Inter e Juve concedono poco, andranno avanti a braccetto perché tantissime partite le porteranno a casa. La Juve per la sua rosa ha più possibilità e scelte, l’Inter è una corazzata nei 13-14 elementi».

E sulla corsa Champions: «Roma e Lazio sono forti e costruite per la Champions. Per la continuità del gruppo e dell’allenatore, credo che la Lazio quest’anno possa centrare la Champions, ha tutti i presupposti per farlo».