Liverani sull'esonero di Motta: «La situazione della Juve era molto complicata. Vi dico cosa penso di Tudor...»

L’ex giocatore biancoceleste Fabio Liverani, ex allenatore di Genoa, Lecce, Parma, Cagliari e Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Radiosei ed ha parlato, tra le tante cose, anche dell’esonero di Thiago Motta. A seguire le sue parole.

LE PAROLE – «La situazione della Juve era molto complicata. A prescindere dai tempi e dalle modalità, le ultime gare avevano dato un segnale brutto in casa bianconera; non c’era la reazione e quindi sono arrivati al cambio. Tudor è un allenatore caratteriale, che è stato a Torino tanti anni e il famoso DNA ce lo ha, ma non credo basti questo per mettere a posto i problemi. Dovremo vedere se ci sarà una reazione forte nelle prime partite: a quel punto la Juve diventa un antagonista difficile da superare per il quarto posto, in caso contrario continueranno i problemi a prescindere dall’allenatore»