Liverpool a picco: sesto k.o. di fila in casa. Lemina sentenzia Klopp

Il Liverpool sorprende e per una volta in negativo: sesto k.o. di fila in casa per la squadra di Jurgen Klopp che si allontana dalla zona Champions

Il Liverpool incassa il sesto k.o. di fila in casa: Anfield non è più quel fortino inviolabile a cui aveva abituato la squadra di Jurgen Klopp.

Il Liverpool perde contro il Fulham per il gol dell’ex Juve Mario Lemina: sesta sconfitta in casa e record negativo per il Liverpool che mai aveva inanellato una serie così negativa. Il Liverpool si allontana dalla zona Champions con il Chelsea a +4 con una gara in meno.