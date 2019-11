Liverpool: Alexander-Arnold guida la rimonta contro l’Aston Villa

Alexander-Arnold è fondamentale nel sistema tattico del Liverpool. Anche contro l’Aston Villa ha inciso parecchio

Il Liverpool ha ottenuto al fotofinish una vittoria fondamentale contro l’Aston Villa. Per superare il bunker avversario, ancora una volta Alexander-Arnold è stato fondamentale. Il terzino inglese si è rivelato la principale fonte di gioco della squadra.

Oltre all’assist per Mané e i 3 passaggi chiave, basti pensare che il laterale destro ha effettuato il numero gigantesco di 20 cross. Quando il Liverpool si trova il centro bloccato, sfonda soprattutto per vie esterne, con Robertson e Alexander-Arnold che sono determinanti per il gioco offensivo di Klopp.