Liverpool in partenza per la tournée asiatica: Chiesa rimane in casa, l’addio sempre più vicino

Il Liverpool ha ufficializzato la lista dei convocati per la tournée estiva in Asia, dove proseguirà la preparazione in vista della nuova stagione. Il debutto ufficiale è previsto per il 10 agosto, quando i Reds affronteranno il Crystal Palace nel Community Shield, primo appuntamento per la squadra Slot. Ma prima di allora, la squadra volerà a est per sfidare in amichevole il Milan e lo Yokohama F. Marinos, due test utili per consolidare l’identità tattica voluta dal nuovo tecnico olandese.

L’elenco diramato in serata conferma diverse certezze, ma anche una grande assenza: Federico Chiesa non figura tra i convocati. L’esterno offensivo azzurro, autore di due gol nelle prime due amichevoli estive contro Preston North End e Stoke City, non parteciperà alla spedizione. Una scelta che sembra sancire la distanza tra l’ex Juventus e il progetto tecnico del nuovo Liverpool. Dopo i segnali incoraggianti mostrati sul campo, il suo esclusione assume un valore chiaro: non rientra nei piani di Slot.

Resta ora da capire quale sarà il futuro di Chiesa. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile interesse del Napoli, ma l’arrivo di Lang – ufficializzato di recente – potrebbe complicare le cose. L’ipotesi più probabile è una cessione all’estero, ma per ora il suo destino resta in sospeso.

Intanto, nel comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club, si ripercorrono le ultime tappe della preparazione: dopo la netta vittoria per 5-0 sullo Stoke City in un test a porte chiuse, il gruppo è partito per l’Asia nella serata di domenica.

COMUNICATO UFFICIALE – LIVERPOOL

– «I Reds sono partiti per l’Asia domenica sera in vista delle partite contro l’AC Milan e lo Yokohama F. Marinos, entrambe visibili in diretta su All Red Video. In precedenza, la squadra di Arne Slot aveva sconfitto lo Stoke City per 5-0 in un’amichevole a porte chiuse presso l’AXA Training Centre».

CONVOCATI

Alisson, Gomez, Endo, Van Dijk, Konate, Diaz, Szoboszlai, Nunez, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Elliott, Tsimikas, Robertson, Gravenberch, Doak, Woodman, Mamardashvili, Kerkez, Wirtz, Frimpong, Pecsi, Ngumoha, Misciur, Morton, Bradley, Stephenson, Nyoni.